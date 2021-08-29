والدة أحد ضحايا زورق شباب قرية تلبانة «تفضح» سماسرة الهجرة الغير شرعية «فيديو»

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كشفت والدة أحد ضحايا غرق «زورق»الهجرة الغير شرعية المتجه لإيطاليا والتي راح ضحيتها العديد من الشباب منها 11 شاب من قرية واحدة، عن السبب وراء إختفاء أبناء القرية موجه إتهامها بشكل صريح للسمسار المتواجد في ذات القرية وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج.

والدة أحد ضحايا زورق الهجرة الغير شرعية تكشف تفاصيل مثيرة في وفاة نجلها

وقالت: "أنا ابني ماشي بقاله شهر بالظبط اقام ١٠ أيام في ليبيا ولم يكن يحضر لهم أي طعام او أي شيء و كنا نبعث لهم بالأموال و الطعام و بعد كدا تم نقلهم للتخزين عل البحر و جميع أعمارهم كانت تتراوح بين ١٥ ل١٧ عام".

وتابعت: " السمسار ترك الاعمار الأكبر سنا، و من بينهم ابن عمته و زوج اخته لعلمه ان المركب غير صالحة، و تم تهديدهم بالسلاح لكي يركبوا المركب".

وأستكملت: " وتوفي أحدهم قبل طلوع المركب عل الشاطئ يسكن المنزل المجاور لنا و "أحمد خالد حمودة".

والدة أحد ضحايا زورق شباب قرية تلبانة «تفضح» سماسرة الهجرة الغير شرعية

وأوضحت: "أريد حق إبني من كل شخص شارك في هذا، أنا والدة محمد حمدان محمد حسن، و عنده ١٧ سنة،إبني كان شغال هنا و كان كويس انا عاوزة حق ابني".

وتسألت: "أنا مش عارفة إبني مات ولا لا، مفيش جثة و مفيش أي حاجة ليا تثبت أنه مات".

وأختتم : " السماسرة بتبيع وتشتري عيالنا من بعض، ومن زمان جدا و ده بيحصل ، وهو فجأة كله كان بيسافر عشان الشغل و كدا، وأتمنى رجوع إبني في أقرب وقت".

أحد أهالي ضحايا السفر لإيطاليا: أناشد الرئيس السيسي بضرورة عودة أولادنا.. مش عارفين ننام ياريس

على جانب أخر قال أحد أهالي ضحايا السفر لإيطاليا: " أناشد الرئيس السيسي بضرورة التدخل لعودة أبناءنا من تلك الأراضي ، حتى لو بالطيران ، ولو في أي حاجة في خروجهم ممكن اتحمله أنا لكن الأهم رؤية أبناءنا حتى لايموتوا في الجبال".

وأستكمل :" أحنا مفيش في إيدينا أي حاجة غير مناشدة الرئيس السيسي بإستعجال عودة أبناءنا عن طرق السفارة والحكومة المصرية منعا من تعرضهم لأي أذى في الجبال".

وأختتم : "ربنا يبارك فيك ياريس، رجعولنا أبناءنا المفقودين، الأهالي لم تتذوق طعم النوم ولا تفعل شئ سوا البكاء".