نشرة أخبار الزمالك : بيان بشأن مراسم تسليم درع الدوري.. أشرف« روقا» يكشف مفاجأة عن مصيره.. رفض قرارات اتحاد الكرة.. غرامات وإيقاف للاعبي القلعة البيضاء

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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد على العديد من الأحداث الشيقة والممتعة، بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري، والتي حسم فيه فريق القلعة البيضاء البطولة برصيد 80 نقطة، بفارق 4 نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بيان الزمالك

نشر نادي الزمالك بيان رسمي، توضيحاً لما حدث في مراسم تتوج الفارس الأبيض، ببطولة الدوري الممتاز 2020-2021.

ونشر عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك وجاء البيان كالأتي: الأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، يعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كافة أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا.

الأزمة الأولى:

لم يقم أحد من القائمين على تنظيم المباراة ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه بالمخالفة لما كان يجب على المنظمين القيام به من ضرورة عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبة للجميع بما في ذلك اللاعبين وعائلاتهم ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن الأزمة وتداعياتها.

الأزمة الثانية:

تبين بعد انتهاء المباراة أن أعداد كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفة تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقة التتويج.

الأزمة الثالثة

حاول قائد الفريق بناء على تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلى أرض الملعب للمشاركة في التتويج على نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولى بذلك إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم وبعد مجموعة من إجراءات الفحص والتدقيق غير معتادة بما يحمل إشارة واضحة على مشروعية تصرفهم وأحقيتهم في المشاركة بالاحتفال وهو ما جرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة.

أشرف روقا

قال محمد أشرف روقا في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك عروض مقدمه لي وابرزها من فريق الاتحاد السكندري”.

وأضاف: "كان هناك تواصل من جانب إدارة فريق الاتحاد السكندري مع والدي في الأيام الماضية وذلك من أجل الاتفاق على ضمي، ولكن تم تأجيل المفاوضات بسبب عدم حسم الدوري".

وتابع: "ارغب كثيراً في الإستمرار مع نادي الزمالك، وهناك جلسه مع إدارة الفارس الابيض لتحديد مصيري خلال الفترة المقبلة".

خالد الغندور

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن موعد إعلان مسؤولو القلعة البيضاء عن الصفقات الجديدة، استعداداً لخوض الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: بعض من جماهير الزمالك مستعجلين علي الصفقات مش فاهم ليه الموسم الجديد لسه شوية و عندنا وقت للتفاوض والإعلان و الأهم انها صفقات مدروسة بأماكن يحتاجها الفريق بعيد عن أي منظرة و فلوس تدفع بلا معايير انتظروا و الاعلان عن الصفقات بعد مباريات منتخب مصر”.

عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على نادي الزمالك بشأن أحداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

كما أصدرت عدة عقوبات على لاعبي الفريق الأبيض والتي جاءت كالتالي:

– إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

– إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

– إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

أسامه نبيه

شدد نبيه على أنه يرفض التعليق على مثل هذه القرارات متسائلا: “هل هذه القرارات هي عقاب للزمالك بسبب حصوله على بطولة الدوري الممتاز ؟”.

وأوضح أنه يترك الأمر للمسئولين للرد على هذه القرارات التي زادت على الحد المسموح به .

تصريحات أحمد مجاهد

وقال مجاهد: "طلبت من حسين لبيب على تسليم درع الدوري في حفله ولكن رفض وطلب تسليمه في النادي".

وأضاف مجاهد عن الخلاف الذي وقع بينه وبين شيكابالا: "لم أسمع شتيمة من شيكابالا وجماهير الزمالك جماهير كبيرة".

وزاد: "لا يمكن أن نقلل من نادي الزمالك ولا يوجد مشكلة من اتخاذ كافة الأمور بداية من الألتماس والطعن ولا يحق لأحد أن يزعل من تلك القرارات".

وواصل: " احنا منقدرش ننفذ القرار اللي طلع بعقوبة شيكابالا فوريا، ولكن يوجد التماس وطعن وعدة خطوات ومن الممكن أن تتقلص العقوبة".

وأردف: " شيكابلا ابن اتحاد الكرة، وليس لدينا مشاكل مع أحد بعينه".

وأشار: "لو كان هناك لجنة اتخذت قرار والجهة رأت أنه غير منصف، فاتحاد الكرة يرى أنه من حقها تقديم التماس ومن الممكن أن نكون خاطئين في عقوبة شيكابالا".

واختتم: " محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب كبير وأسطورة كرة القدم في الزمالك، وبنحبه لأن لديه موهبة كبيرة جدا".