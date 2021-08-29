غدا.. صلوات تجنيز أسقف إيبارشية شبين القناطر فى الكاتدرائية

جدة - نرمين السيد - وتوفى الأنبا بطرس، مساء اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74 عامًا، وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 عامًا منها 12 عامًا أسقفًا، ونعاه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس.

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