صور - محافظ الإسكندرية يغلق شاطئ إدوارد الخراط بسيدى بشر

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يأتى القرار بسبب تكرار وقوع مخالفات علي الشاطئ، وقيام المستأجر بعرقلة عمل أحد مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتعدى عليه أثناء أداء عمله.

ووجه المحافظ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والجهات المعنية بتشديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ، وتحرير الغرامات المالية ضد من يثبت مخالفته من مستأجرى الشواطئ والتى قد تصل إلى الغلق وفسخ التعاقد.

كان مستأجر شاطئ إدوارد الخراط منع مفتش الإدارة من الدخول إلى الشاطئ لأداء عمله المكلف به ضمن حملة "لا لفرض الإكراميات"، والذى يستلزم المرور بين المواطنين وسؤالهم عما إذا قام أحد من عمال الشاطئ بطلب إكراميات من عدمه أو مبالغ نقدية بخلاف أسعار التذاكر.

وفوجئ مفتش الإدارة بمنعه من دخول الشاطئ وقيام المستغل بالتعدى عليهم، ما أدى إلى عدم قيام مفتش الإدارة بمهام عمله الوظيفى.

وتوجه اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية، إلى الشاطئ لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها، وحرر محضر بالواقعة بقسم المنتزه أول، وذلك حفاظًا على هيبة الدولة.