الإحصاء: الدولة رفعت 4 ملايين مواطن من خط الفقر إلى المعدلات العليا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مؤشرات الفقر في مصر انخفضت إلى 29.7% في العام 2019 – 2020، بعدما كانت 32.3% في 2017 – 2018، متابعا: "لأول مرة يحدث انخفاضا في مستويات الفقر منذ أكثر من 20 سنة".
أضاف بركات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن جهود الدولة في الفترة السابقة، رفعت 4 ملايين مواطن من خط الفقر إلى المعدلات العليا، وهذا مؤشر مطمئن لحل المشكلات من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بكافة المجالات.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن نسبة الذكور في مصر حاليا 51.7%، أما نسبة الإناث فوصلت إلى 48.3%، متابعا: "توزيع نسبة الإنفاق على الأسرة ترتفع فيها نسبة الطعام والشراب إلى 31%، ثم يليه المسكن والمستلزمات بـ19%، والرعاية الصحية 10.5%، والتعليم 6.3%".
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