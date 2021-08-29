وزير الأوقاف ينشر فيديو عن السلام: قيمة إنسانية راقية حرص الدين على ترسيخها

جدة - نرمين السيد - وخلال الفيديو تم التأكيد على أن السلام قيمة إنسانية راقية حرص الدين الحنيف على ترسيخها، فالإسلام دين السلام، وسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- نبى السلام، والتحية فى الدنيا السلام، والجنة هى دار السلام، وتحية أهل الجنة السلام، وتحية الملائكة لهم السلام.

كما تم التأكيد على أنه لمكانة السلام وشرفه سمى الله -عز وجل- نفسه السلام، وكان من دعاء النبى عقب كل صلاة "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام".