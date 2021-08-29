للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا.. سامح شكرى يتوجه للجزائر

جدة - نرمين السيد - توجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى جمهورية الجزائر، للمُشاركة فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذى يُعقد خلال الفترة 30 و31 أغسطس الجارى بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.





وبحسب بيان للخارجية، تأتى مشاركة مصر فى الاجتماع انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبى الشقيق، وتعزيز المساعى الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع فى ليبيا، وبما يفضى إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما فى ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى 24 ديسمبر المقبل، فضلًا عن ضمان خروج جميع القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى الاستقرار والازدهار. كما سيُجرى وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين فى الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائى، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

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