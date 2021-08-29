/647829/تستي-كوفي-كار-سامح-قصة-صاحب-أشهر-عربية-متنقلة-للمشروبات-في-البحيرة-فيديو

لم يتوقف حلم الشباب عند الوظيفه الثابته او الانتظار لمساعدات الاخرين، ولكن يسعى عدد من الشباب لخلق فرص عمل لنفسه لتوفير داخل ثابت ليتمكن من مطالب الحياة اليومية له ولإسرتة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كفاح الشاب سامح

بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور استغل الشاب سامح يوسف، شنطة سيارته وجعل منها "تستي كوفى كار" لبيع القهوة والشاى والعصائر والمشروبات المختلفة سريعة التحضير الساخنة والباردة ليكسب قوت يومه بعد أزمة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة للكثير.

ويروي سامح يوسف احد الشباب المكافح ، فكرة استخدام شنطة سيارته لبيع القهوة بميدان جلال قريطم بدمنهور، قائلا، إنه كان يعمل بإحد المطاعم في محافظة الإسكندرية، وبعد أزمة كورونا وعدم وجود اقبال تم منح جميع العمال بالمطعم إجازات طويلة خلال فترة كورونا الحالية ولم نتمكن من العودة الي العمل مرة أخرى.

وبالتالى لم يوجد دخل لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد فكرت فى استغلال سيارتي وفتح مشروع بيع القهوة والشاى والمشروبات السريعة في الميدان، قابلت في البداية إحباط من المقربين لي ولكن لم يشغلني الامر استمريت لتحقيق هدفي وتنفيذ مشروعي.

«تستي كوفي كار سامح».. قصة صاحب أشهر عربية متنقلة للمشروبات في البحيرة «فيديو»

وتابع يوسف، أنه عندما فكر فى تلك المشروع فكر في توفير دخل ثابت له، مؤكدا أنه بعد أزمة كورونا وما حدث بشكل عام فى كل القطاعات كان لابد من التفكير فى مخرج للأزمة بالنسبة له ليحصل على قوت يومه، حيث قام بشراء ماكينة تحضير القهوة وكذلك أكوابها الورقية والبن بمختلف أنواعه المستوردة لجزب العملاء، والثلاجة الصغيرة، وفرن لصناهة الحلو يتم تجهيزها أيضا داخل السيارة ويقوم بتقديمها لعملائه.

وأضاف الشاب أنه منذ عام يقوم بصنع الشاى والقهوة من شنطة سيارته للواردين علية، حتى أصبح له عملائه ورواده من محبى القهوة وعشاقها ويأتون خصيصا له من كل مكان ومنهم العائلات والشباب.

وأشار سامح أن هذا المشروع أغناني عن العمل عند احد واصبح مشروع خاص بي استطيع به توفير دخل يومي لي ولإسرتي في مواجه متطلبات الحياة. ووجه سامح رسالة لجميع الشباب:قائلا الأفكار كتير ياريت نستغلها ونحاول ننفذها وبلاش نقلد بعض وننتظر العطف من الاخرين، ابحث وفكر واكيد هتلاقي اللي يسعدك تحقق حلمك اصنع لنفسك مشروع تستطيع منه انك تكون صاحب عمل وصاحب دخل يومي ثابت.