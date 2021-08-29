طارق رضوان لـ دوت الخليج :حياة كريمة حققت اختلاف فى المنظومة للارتقاء بالمواطن المصري

/647824/طارق-رضوان-لـ-تحيا-مصر-حياة-كريمة-حققت-اختلاف-فى-المنظومة-للارتقاء-بالمواطن-المصري

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال لقائة مع دوت الخليج ،أنه لم يكن هناك منصات تواصل على الارض مع منظمات حقوق الانسان، مشيرا إلى أن هذا تسبب فى اعتماد المفاهيم السلبية المغلوطة بشأن حالة حقوق كقواعد ثابتة ضد مصر ،لافتا إلى ملف انتهاكات حقوق الانسان فى مباشرة الحقوق السياسية وهذا غير صحيح.

حقوق الانسان

واشار النائب طارق رضوان، إلى البيانات التي تصدر من برلمانات مختلفة منها الكونجرس الامريكي وبرلمان الاتحاد الاوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان فى مصر ، وما يشوبها من معلومات قديمة ومغلوطة ومستقاه من جهة واحدة هى جماعة الاخوان الارهابية، مؤكدا ان مفهوم حقوق الانسان وصل للخارج بشكل صحيح يعبر عن وضعه فى مصر .

حياة كريمة

وشدد طارق رضوان على ضرورة ترسيخ ، مبادئ حقوق الإنسان، فى عقيدة المواطن المصرية، مشيرا إلى أن هناك اختلاف فى المنظومة للارتقاء بالمواطن المصري ، حياة كريمة للارتقاء بالمواطن المصري، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني.

وتابع النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق بمجلس النواب، ان اللجنة قامت بعمل العديد من الزيارات واللقاءات مع اعضاء الحكومة لإنشاء وحدات حقوقية بكل وزارة، موضحا أن اللجنة اصدرت توصياتها من خلال التقرير الذي رفع للمستشار الدكتور حنفي الجبالي قبل انتهاء دور الانعقاد الاول .