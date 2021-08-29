”الزراعة”: الرئيس يتابع بصفة مستمرة إجراءات الأمن الغذائي  

تحدث المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن نتائج اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، مشددًا على أن الرئيس يتابع بصفة مستمرة إجراءات الأمن الغذائي في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن وزير الزراعة عرض منظومة التصدير والتطور الجاري، حيث تصدر مصر لأكثر من 150 دولة في العالم.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تكويد المزارع لتتبع المنتج منذ خروجه على الأرض حتى تصديره للدول العالمية، مشددًا على أن المنتجات المصرية عليها طلب كبير وهي من أجود منتجات العالم.
وذكر أن الرئيس وجه بضرورة توفير سلالات عالية لإنتاجية من الألبان وللحوم لصغار المزارعين، مضيفًا انه يوجد اكتفاء ذاتي من الثروة السمكية في مصر، بالإضافة للدواجن، مضيفًا:" بدأنا التصدير لدول عربية، وهناك توسع في المشروعات القومية للدواجن ".
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