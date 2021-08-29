شباب ملتقى لوجوس الأول فى زيارة لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - فى إطار فاعليات ملتقى لوجوس الأول زار الشباب كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد كان فى إستقبالهم قداسة البابا تواضروس الثانى.





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