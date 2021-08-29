البابا تواضروس ينعى وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة فى بيانها :"قداسة البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل، الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التى عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التى قدمها فى عمله الرعوى فى إيبارشيته، والتى جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة".

وأضحت الكنيسة، أننا نثق بأنه سيسمع الصوت الإلهى القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِى الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ، اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥: ٢١)، خالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية.