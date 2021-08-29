فيديو.. المركزى للإحصاء: انخفاض مستويات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما

وأضاف بركات، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن مؤشر الفقر فى 2019-2020 وصل إلى 29.7 مليون مواطن بعدما كان فى عام 2017-2018 نحو 32.3 مليون مواطن، منوهًا بأنه لأول مرة يحدث انخفاض فى مستويات الفقر منذ 20 عامًا.
وأوضح أن نسبة الفقر ما زالت مرتفعة ولكن لأول مرة يحدث انخفاض وهذا شىء مطمئن، مشيدًا بجهود الدولة التى رفعت 4 ملايين مواطن من تحت خط الفقر إلى أعلاه فى ظل الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى جيدة لحل مشكلة الفقر من خلال المشروعات القومية فى جميع المجالات باستصلاح 1.5 مليون فدان و7 آلاف كيلو طرق وهى بنية تحتية ستساعد على تنشيط حركة التجارة والنقل بين المحافظات.
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