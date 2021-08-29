/647817/محمد-رشاد-يغني-بعد-إحالة-مي-حلمي-للتحقيق-أنا-مش-شمتان

دوت الخليج يرصد تعليق محمد رشا على إيقاف مي حلمي

وربط الجمهور مقطع الفيديو الذي تغني به محمد رشاد قائلا: “أنا مش شمتان لكن من حقي أفرح إنك زعلان “، بأنه يقصد مي حلمي وجاءت تعليقات الجمهور على النحو الأتي: “راجل مش سهل، ما تبينش الفرحة أوي كده يا فنان، يا نجم إنت الأصل وتأكد حقك هيرجع لك كامل يا حبيبي.. ربنا يوفقك، ولو شمتان ياسطا ما حقك طبعًا”، “النهايات أخلاق”، وغيرها من التعليقات.

الجدير بالذكر أنه تحدثت مي حلمي، خلال البرنامج مع أحمد صالح، بشكل وجده غير لائق، حيث وجهت له العديد من الأسئلة حول ما فعله شيكابالا أثناء الاحتفال بلقب الدوري، وسب جمهور الأهلي، مما أثار غضب أحمد صالح، ودفعه لعدم استكمال الحلقة والانسحاب على الهواء.

إحالة مي حلمي للتحقيق بعد واقعة أحمد صالح

وبناءا على ذلك أصدرت قناة الحديث اليوم المسؤولة عن بث برنامج الحكم التي تقدمه الإعلامية مي حلمي، قرار بإيقاف البرنامج وإحالتها للتحقيق لما تسبب به من إساء لكابتن أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق.

وجاء البيان التي أصدرته القناة على النحو الأتي: “بناءً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناه بحلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلاميه وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا

-أولا: إحالة الإعلاميه مي حلمي للتحقيق

- ثانيًا: إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

- ثالثًا: علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الان.

انفصال محمد رشاد عن مي حلمي

وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلم فى سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.

إلا أنه وبعد أزمات متتالية بين الثنائى سببها اختلاف فى وجهات النظر فيما بينهما، وقررا الانفصال فى سرية، بعدما استقرا على أن هذا هو أنسب حل لهما.