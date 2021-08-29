رسمياً.. انتهاء إعارة محمد عبد المنعم لسموحة.. والأهلي لم يحدد موقفه«صور»

/647813/رسميا-انتهاء-إعارة-محمد-عبد-المنعم-لسموحة-والأهلي-لم-يحدد-موقفهصور

أعلن محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، والمعار إلى سموحة، انتهاء إعارته مع الفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف المارد الأحمر بدءا من الموسم المقبل.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وكتب عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك” ، ليعلن إنتهاء إعارته إلى نادي سموحة قائلا: "مع نهايه الموسم وانتهاء إعارتى لنادى سموحة حبيت أشكر نادى سموحه برئاسة البشمهندس فرج عامر ومجلس إدارته، وكل الشكر للكابتن أحمد سامى وجهازه الفنى والطبى والعمال، وطبعاً إخواتى اللعيبة على السنة والنص بجد كنتم اسرة ليا وتشرفت بمعرفة كل فرد داخل النادى والحمد لله بذلت واشتغلت على قد ما اقدر ان احقق جزء من طموح هذا النادى وأن نكون فى المربع الذهبى هتوحشوني والله".

ولم يحسم النادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، مصير عبد المنعم من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو إعارته لأي نادي يرغب في ضمه .

أعلن عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته للفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف القلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب عمار حمدي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً “ "اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد إعجابه بمهارات عمار حمدي و قرر عودته في الموسم المقبل، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع الإتحاد السكندري .

وإجمالاً شارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في 31 مباراة ، منهم 30 في الدوري ومباراة في كأس مصر، وأحرز هدفًا، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

الزمالك بطلاً والأهلي وصيف.. ترتيب الدوري الممتاز عقب انتهائه رسمياً

أسدل الستار اليوم السبت، عن منافسات الدوري الممتاز، وذلك عقب انتهاء مباراة فريقي إنبي والجونة.

ترتيب هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 21

مصطفى فتحي سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الجونة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي في مباراة الجونة

في حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع:علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا

خط الهجوم: صلاح محسن

تشكيل الجونة أمام الأهلي

حارس: محمود الغرباوي

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.

الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.

مران الأهلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من نبيل محمود شبراوي وعموري ووجوناثان نجويم ومحمد يكن وعربي بدر والجيوشي وعلي زعزع وكريم الطيب.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.