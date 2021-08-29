فيديو- «لجنة كورونا»: منع دخول العاملين بالتعليم والجامعات دون تلقى اللقاح

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث اليوم، أن الدولة المصرية قادرة على توفير جميع اللقاحات، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن اللقاح الصينى من أكثر اللقاحات ذات التأثير ولها فاعلية كبيرة، وأوضح أن بدء علاج كورونا فى الوقت الصحيح يساهم فى القضاء عليه.