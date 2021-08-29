/647812/أسامة-نبيه-عقوبات-اتحاد-الكرة-عقاب-على-الفوز-بالدوري

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم رفضه التعليق على القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك اليوم.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وشدد نبيه على أنه يرفض التعليق على مثل هذه القرارات متسائلا: “هل هذه القرارات هي عقاب للزمالك بسبب حصوله على بطولة الدوري الممتاز ؟”.

وأوضح أنه يترك الأمر للمسئولين للرد على هذه القرارات التي زادت على الحد المسموح به .

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي:-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأحد اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، حيث تم استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، فيما استمع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

الدوري المصري

وقرر الاتحاد إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل 31 أغسطس الحالي بحضور مندوبي الأندية ال 18 المشاركة في المسابقة.

ونشر عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك وجاء البيان كالأتي: الأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، يعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كافة أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا.

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.