حسام البدري: هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المنتخب في المعسكر«فيديو»

/647806/حسام-البدري-هناك-العديد-من-الصعوبات-التي-تواجه-المنتخب-في-المعسكرفيديو

انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بـ حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك إستعدادا للفترة المقبلة من الأجندة المقبلة، مشددا أن الفترة الحالية تشهد صعوبات في عدم تواجد العديد من اللاعبين الدوليين.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسام البدري :" المرحلة دي مهمة جدا في مسيرة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بالأمس كان أول تدريب بحضور 13 لاعب".

غيابات المنتخب في التدريب الأول

وتابع : " هناك 10 لاعبين راحة في الفندق، ودا دليل على وجود صعوبات كبيرة ، ولم يكتمل المعسكر بعد بسبب ارتباطات بعض اللاعبين مثل أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد".

وواصل: " لا توجد مبررات بعينها للاعبين، لكن هناك بعض الصعوبات التي نحاول العمل على حلها من أجل الإستفادة الكبرى من المعسكر، ووضعت بعض اللاعبين إحتياطيا تحسبا لأي ظروف".

وأستكمل: " المباراة الأولى ستكون صعبة بسبب عدم تواجد العديد من اللاعبين ونأمل في إنضمامهم من جديد".

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

معسكر منتخب مصر

وينطلق مُعسكر المنتخب الوطني، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهتي أنجولا يوم 1 سبتمبر، والجابون يوم 5 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.