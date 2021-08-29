/647801/آخر-طائرة-إجلاء-فرنسية-تصل-مطار-عسكري-قرب-باريس

في خبر عاجل لها منذ قليل، أكدت قناة العربية، وصول آخر طائرة إجلاء فرنسية من أفغانستان إلى مطار عسكرى قرب باريس.

وزير الصحة الفرنسي

وفى وقت سابق قال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران أن الأفغان الذين تم إجلائهم من كابول والذين عملوا لصالح فرنسا، سيتمتعون بإمكانية الوصول الفورى إلى الرعاية الصحية الشاملة.

وأضاف فى خطاب إلى المدير العام للشؤون المالية للصندوق الوطنى للتأمين الصحى، وفقا لما ذكرته المنصة الإخبارية لتلفزيون بى اف ام تى فى الفرنسى اليوم الأحد، أن الموظفين الأفغان السابقين الذين عملوا لصالح فرنسا لن يضطروا إلى انتظار ثلاثة أشهر كباقى طالبى اللجوء للاستفادة من الرعاية الصحية.

هذا واثر زيارته للعديد من الأماكن ذات الطابع الروحي، على هامش حضوره بقمة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي انتهى أمس، غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارته إلى منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس، معربا عن شكره على حفاوة استقباله.

وكتب ماكرون على صفحته في "تويتر"، بالعربية قائلاً: "زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوناته.. شكرا على استقبالكم".

ورافق ماكرون ليلة أمس السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى منطقة الكاظمية، التي تضم ضريح الإمام موسى الكاظم، أحد الأئمة الإثني عشر لدى المسلمين الشيعة.

ووصل ماكرون ليلة الجمعة على رأس وفد رفيع إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون، كما زار أربيل والموصل اليوم الأحد.

وغرد ماكرون أيضا بالعربية عن زيارته للموصل: "في كنيسة سيدة الساعة في الموصل لأؤكّد من جديد التزامي بالروابط العريقة التي تجمعنا بمسيحيي الشرق وتعمل فرنسا من أجل التعددية التي تمثل ثروة الشرق الأوسط".