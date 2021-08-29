/647797/محمود-عبد-المغني-يحصد-لقب-أفضل-ممثل-دراما-بمهرجان-همس-للأداب-والفنون

حصدت الفنان محمود عبد المغني على لقب أفضل ممثل بمهرجان همس للأداب والفنون في دورته التاسعة، خارج السباق الرمضاني، وذلك لتألقه بمسلسل «خيط حرير» الذي حصد على ردود فعل إيجابية وإشادات قوية من قبل النقاد والجمهور.

دوت الخليج يرصد حصول محمود عبد الغني على جائزة فضل ممثل بمهرجان همس للأداب والفنون

واجتمعت لجنة التحكيم الخاصة بهرجان همس للأداب والفنون على تكريم الفنان محمود عبد المغني بعدما أعلنت عن تكريم الفنان نضال الشافعي، والفنانة هبة عبد الغنى، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمد رياض، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان أحمد بدر، والمطرب محمد ثروت، والفنانة حنان مطاوع.

انضم الفنان محمود عبد الغني مؤخرا لصناع فيلم «الباب الأخضر» للكاتب الراحل أسامه أنور عكاشة، بعد أيام قليلة من تعاقد الفنان إياد نصار الذي يخوض بطولة العمل.

انطلاق تصوير فيلم «الباب الأخضر»

يستعد صناع عمل فيلم «الباب الأخضر» الذي يخوض بطولته الفنان إياد نصار لإنطلاق تصويره عصر اليوم الأحد، ترقبا لعرضه ضمن موسم الأفلام الشتوية، ويعد الفيلم تجربة سينمائية جديدة للمخرج رؤوف عبد العزيز، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية، مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائي.

ووقع الإختيار على الفنانة الشابة سهر الصايغ لخوض البطولة النسائية لفيلم «الباب الأخضر» أمام إياد نصار، ويتولى المخرج رؤوف عبدالعزيز إخراج فيلم «الباب الأخضر» في تجربة سينمائية مختلفة من نوعها وذلك بعد العديد من المحاولات بينه وبين ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وانضم للبطولة الفيلم كلا من إياد نصار و محمود عبد الغني.

قصة فيلم الباب الأخضر

ويتناول الفيلم قضية انتشار فيروس جديد يعاني منه الجميع ويعجز أمامه الطب، لحين اكتشاف العلاج وهو ما يشبه الظروف التي نمر بها خلال الفترة الحالية، وهي من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وقصة الفيلم تدور حول أكثر من بطل، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية للشخصية المصرية.