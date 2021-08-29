/647792/ضربات-جوية-أمريكية-تستهدف-مسلحي-داعش-خرسان

بعد عدة ضربات بالطائرات المسيرة ضد تنظيم داعش خرسان، قال مسئولان أمريكيان لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابول اليوم الأحد، وقال المسئولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن إسميهما، إن الضربة استهدفت مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش، وأضافا أنهما ينقلان عن معلومات أولية وحذرا من أنها قد تتغير.

واشنطن تعلن عن تنفيذ ضربة جوية

وجدير بالذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت عن تنفيذ ضربة أخرى يوم الجمعة الماضي، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الهدفين الداعشيين اللذين قتلا في ضربة جوية أمريكية في العاصمة الأفغانية كانا يخططان لهجمات إضافية بعد التفجير الانتحاري في مطار كابل الذي خلف 88 قتيلا على الأقل، من بينهم 13 جنديا أميركيا.

هجمات إضافية

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن سوليفان القول في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة سي إن إن اليوم الأحد: «هؤلاء أشخاص يخططون لهجمات إضافية». وقال: «نعتقد أنه من خلال اجتثاثهم، نكون قد عرقلنا تلك الهجمات للأشخاص المتورطين في التسهيل والتخطيط وإنتاج العبوات الناسفة».

كبير مساعدي الأمن القومي

وأضاف سوليفان، كبير مساعدي الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التحذيرات التي تم توجيهها من مصادر مختلفة من بينها بايدن نفسه أمس السبت - بشأن التهديدات التي تواجهها القوات الأمريكية أثناء سعيها لإكمال جسر جوي للمواطنين الأمريكيين والحلفاء الأفغان من كابل بحلول بعد غد الثلاثاء.

البنتاجون

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن أن الضربة الجوية التي وقعت يوم الجمعة قتلت اثنين من أعضاء تنظيم داعش خراسان، وأصابت ثالثا.وقال سوليفان: «نحن في فترة خطر جسيم بالنظر إلى ما نراه في الاستخبارات». وقال إن الولايات المتحدة أجلت أكثر من 5 آلاف شخص من مواطنيها «ونعتقد أنه لا يزال أمامنا 300 شخص أو أقل» ممن لم يخرجوا بعد.