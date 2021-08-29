/647791/الحديد-وقع-عليها--لحظة-خطف-طفل-وسحل-ربة-منزل-حاولت-إنقاذه-في-الغربية--فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، مقطع مصور يظهر لحظة خطف طفل من داخل إحدى محلات «السوبر ماركت» في مدينة المحلة في محافظة الغربية، في سيارة ملاكي، إذ التقطت الواقعة بواسطة كاميرات المراقبة داخل أحد المحلات المجاورة.

ضحية جديدة حاولت إنقاذ الطفل

ويظهر في مقطع الفيديو المتدوال عبر التواصل الإجتماعي« فيسبوك»، أشخاص ملثمون يستقلون سيارة ملاكي ثم ينزلون منها في محاولة لخطف طفل من داخل أحد محلات «السوبر ماركت»، وحاول الأخير الإمساك بحامل حديدي، لكنه سقط على إحدى السيدات التي حاولت إنقاذه من الخطف.

كما تداول الرواد على فيسبوك رقم السيارة الملاكي، الذي ظهر في مقطع الفيديو، الذي حمل تاريخ اليوم الأحد، 29 أغسطس 2021.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط المتهمين، والاطمئنان على حالة ربة المنزل التي سحلت وسقط عليها الحامل الحديدي في خلال محاولاتها إنقاذ الطفل المختطف.

فحص الفيديو

وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن بوزارة الداخلية، تفحص الفيديو، وتحفظت على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الواقعة، وجار الاستعلام عن السيارة التي ظهرت به، للوقوف على ملابساتها، وضبط مرتكبي الحادث.