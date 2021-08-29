/647789/جلسة-طارئة-في-آرسنال-لمناقشة-البداية-السيئة-للفريق-في-البريميرليج

يعقد نادي أرسنال الإنجليزي جلسة طارئة، مساء اليوم الأحد، لبحث الخروج من أزمة الفريق بالدروي الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

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وتحدث كابتن النادي بيير إيمريك أوباميانج بأن الفريق بحاجة إلى الجلوس مع بعضهما البعض وإلقاء نظرة فاحصة طويلة لتدارك الأخطاء التي حدثت لهم هذا العام.

وقال أوباميانج “يجب أن نتحدث بيننا كلاعبين. أعتقد أن هذا مهم لأننا أرسنال”. “نحن بحاجة إلى الفخر ونريد أن نقول الحقيقة ونكون صادقين ونرتفع إلى المستوى.”

وعلق المدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيتا علي تصريحات إيمريك قائلاً “إذا كان هذا ما يقوله ، فهو على حق. إنه على أرض الملعب ويتحدث عن اللاعبين على أرض الملعب. إنهم يعرفون أكثر من أي شخص ما هو مطلوب منهم “.

كان أرسنال قد خسر 2-0 أمام كل من برينتفورد وتشيلسي في أول مباراتين لهما ، متأخرين بهدفين بعد مرور 12 دقيقة فقط من المباراة ضد مانشستر سيتي. الذي زاد من حصيلة أهدافه بعد أن تلقى جرانيت شاكا بطاقة حمراء أخرى.

اكتسح مانشستر سيتي منافسه فريق أرسنال، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من:

سجل الهدف الأول إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، ثم أحرز فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ 43، ثم سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم الأهداف فيران توريس بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ 84 من زمن المباراة.

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تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمي: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، إيميريك لابورت وجواو كانسلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودريجو هيرنانديز وبيرناردو سيلفا.

الهجوم: جاك جراليش، فيران توريس وجابرييل جيسوس.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: كولاسيناك، تشامبرز، هولدنج، سيدريك.

خط الوسط: تيرني، تشاكا، ساكا، أوديجارد، سميث روي.

خط الهجوم: أوباميانج.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام توتنهام بهدف نظيف، ثم اكتسح فريق نورويتش سيتي بخماسية في ثاني مبارياته بالبريميرليج، بينما أرسنال لم يحقق الفوز في أي مباراة، حيث تعرض للهزيمة في الجولتين السابقتين.

تجديد عقد تشاكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، أمس الثلاثاء.

وكتب تشاكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تمديد تعاقده مع آرسنال، قائلاً: " الوطن هو حيث القلب، فخور حقًا بتمديد إقامتي في آرسنال ".

وإنضم اللاعب صاحب الـ28 عاماً لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع آرسنال 222 مباراة في مختلف المنافسات، وأحرز 13 هدف وقام بصناعة 20 آخرين وحصد 4 بطولات.

ولم يتم الكشف عن مدة التجديد حتي الآن ومن المتوقع أن يعلن النادى عن ذلك في بيان رسمي.

ويحتل آرسنال المركز التاسع عشر بعد أول جولتين من البريميرليج، دون أي رصيد من النقاط بعد خسارة الجولتين.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم يصطدم بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.