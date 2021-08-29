دوت الخليج ينشر كشف حساب النائب عمرو عزت حجاج خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

/647787/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائب-عمرو-عزت-حجاج-خلال-دور-الانعقاد-الأول-لمجلس-الشيوخ

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب للنائب عمرو عزت حجاج ، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ،بحضور 21 جلسة عامة، إضافة 3 كلمة داخل الجلسة، فضلا عن استخدام 8 أدوات رقابية.

اللجان النوعية

كما تقدم النائب عمر عزت حجاج بـ 11 طلب خدمي تمت الموافقة عليهم ، إضافة إلى 17 اجتماع باللجان النوعية .

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.