حريق بمخلفات قمامه وتم إخماده.. مصدر أمني ينفي وقوع إنفجار بحدائق الأهرام

نفى مصدر أمني ما تم تداولة من أنباء منذ قليل بشإن سماع دوي إنفجار بمنطقة حدائق الأهرام، نافياً ما تردد جملة وتفصيلاً

وأوضح المصدر أن حريق شب بمخلفات قمامة بمنطقة ح وفور تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ توجه رجال الحماية المدنية بالجيزة صحبة سيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ، ولم يسفر الحادث عن إصابات .

تم تحرير محضراً بالواقعة وإخطار النيابة العامة ، وناشد المصدر المواطنين بعدم الإنسياق وراء شائعات التواصل الاجتماعي وإعادة تداول أنباء مغلوطة من شأنها الإخلال بالأمن العام ، وتعريض مروج الشائعة للوقوع تحت طائلة القانون