التموين تتعاقد على 200 ألف طن سكر خام لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانًا، أكدت فيه أنه فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من سلعة السكر، تعاقدت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم، على شراء 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلى لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2021.





ولفت البيان، إلى أنه منها 100 ألف طن من المورد لويس درايفوس، وكذلك 100 ألف طن من المورد فيتيرا، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح الاعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة. ولفت البيان إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.

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