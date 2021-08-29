التموين: بدء استلام السلع التموينية لشهر سبتمبر ‏

وأضافوا إلى أن الشركات تقوم بصرف 28 سلعة لمنافذ التوزيع تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية، وغيرها من السلع، مؤكدين توافر كل احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.
من جانبه أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى ـ وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة.
وأشار كمال إلى وجود مخزون استراتيجى كبير من السلع يلبى احتياجات المواطن، لافتًا إلى أن توجيهات وزير التموين بالتشديد على تسيير حملات رقابية يوميًا على منافذ صرف السلع التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وطالب معاون الوزير والمتحدث الرسمى المواطنين بالإبلاغ عن أى منفذ يتلاعب فى دعم المواطنين الذى تدفع فيه الدولة سنوياً بالنسبة للسلع التموينية ما يقارب 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليار جنيه شهرياً.
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