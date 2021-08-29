/647781/حامل-في-توأم---ذبح-ربة-منزل-على-يد-شقيقها-في-مصر-القديمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على عامل متهم بقتل شقيقته في منطقة مصر القديمة، بسبب خلافات مالية بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل ربة منزل في مصر القديمة

ذبح في الرقبة

وأتضح من التحريات أن المتهم سدد للمجني عليها طعنات عدة أنهت حياتها في الحال بسلاح أبيض « سكين».

وكشفت التحريات أن السيدة في العقد الثالث من عمرها، بها جرح ذبحي في الرقبة وأتضح أنها حامل في توأم ، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بمقتل ربة منزل داخل منزلها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم الشرطة، ونجح في القبض على المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة مقتل شاب، بمنطقة بولاق أبو العلا، بـ6 طعنات نافذة في الصدر والبطن والرقبة، على يد شقيقه، أمس الجمعة، لخلافات مالية بينهما، وقررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لمعرفة سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية.

خلافات مالية

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ الى قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل منزله فى دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح من خلال المعاينة أن الضحية مصاب بعدة طعنات نافذة في مختلف أنحاء جسده، وتم اكتشاف أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه، الذى كان بينه و بين المجنى علية خلافات مالية.