ماكرون خلال زيارته للموصل العراقية يعد بفتح قنصلية فرنسية قريبًا

/647772/ماكرون-خلال-زيارته-للموصل-العراقية-يعد-بفتح-قنصلية-فرنسية-قريبا

في اليوم الثاني من زيارته للعراق وحضوره مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة وخلال جولاته التفقدية لعدد من المناطق العراقية، والمساجد والكنائس، وعد ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لمدينة (الموصل) العراقية، بفتح قنصلية فرنسية بأيمن الموصل قريبا.

دوت الخليج

ماكرون في تصريحات

وقال ماكرون - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأحد، إن القنصلية ستعمل على متابعة إعمار كنائس الموصل عامة، وتحديدا كنيسة الساعة القديمة، وتسهيل عملية إعمار الجامع النوري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار، في وقت سابق من اليوم، جامع النوري في الموصل.

فيما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستكون الداعم الأكبر لإعمار كنيسة الساعة والكنائس الأخرى بالموصل، وقد وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، إلى محافظة نينوى بالعراق، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

ماكرون في نينوي

وقال مصدر عراقى حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) إن " الرئيس الفرنسى وصل إلى قيادة عمليات نينوى قادما من أربيل، حيث التقى المحافظ والقيادات الأمنية هناك، ومن المقرر أن يزور عددا من المناطق".

زيارة الكنائس والمساجد

كما قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بزيارة كنيسة الساعة فى محافظة نينوى، وكان يرافقه خلال الزيارة وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين بالإضافة إلى قيامه بجولة تفقدية داخل الكنيسة التى كانت قد تعرضت فى الماضى للتخريب من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.