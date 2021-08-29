/647782/هيمنة-واكتساح-كامل-للفراعنة-ترتيب-عام-أول-علي-العالم-حصاد-لأهم-نتائج-البعثه-المصريه-بعد-انتهاء-بطوله-العالم-للبياثل-والترايثل-بألمانيا

أسدل الستار اليوم الأحد، عن بطولة العالم للبياثل والترايثل المقامة في ألمانيا، والتي انطلقت يوم 25 من شهر أغسطس الجاري.

ينظم تلك البطولة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، حيث يقوم بتنظيم منافسات الجري والسباحة ببطوله العالم للبياثل، ومنافسات الجري والسباحة والرماية ببطولة العالم للترياثل.

ويستعرض دوت الخليج حصاد لأهم نتائج البعثه المصريه بعد انتهاء بطوله العالم للبياثل والترايثل بالمانيا٢٠٢١ واكثر اللاعبين تحقيقًا للميداليات:

1- مهند سامي

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

أول فردي بياثل

ثاني فردي ترايثل

2- فريده خليل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

أول فردي بياثل

ذهبيه فرق بياثل

ذهبيه فرق ترايثل

ثاني فردي ترايثل

3- كارما علي

أول فردي ترايثل

ذهبيه فرق بياثل

ذهبيه فرق ترايثل

ثاني فردي بياثل

4- عمر أيمن

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

فضيه فردي ترايثل

4- ليلي فرج

اول فردي بياثل

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

5- أسامه مدحت

أول فردي ترايثل

ذهبيه فرق بياثل

ذهبيه فرق ترايثل

ثاني فردي بياثل

ثالث تتابع بياثل

ثالث تتابع ترايثل

6- محمد شريف

أول فردي بياثل

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

7- ملك خالد

أول فردي بياثل

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

وشهدت البطولة مشاركة كل من:

مصر، المانيا، أمريكا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، فرنسا، اسبانيا، التشيك، تركيا، ليتوانيا، لاتفيا، استراليا، روسيا، سلوفكيا، باكستان، كازاخستان.

منافسات البياثل والترايثل

وضعت هذه الرياضة من قبل الأتحاد الدولي للخماسي الحديث، وتتكون هذه الرياضة من إثنين من أكثر الألعاب الرياضية التي تمارس في العالم هما الجري و السباحة، تعتمد هذه الرياضة علي سهولة التنظيم و البساطة، فيمكن أن تقام تقريبا في أي مكان في العالم و في أي وقت من العام، كما أنها غير مكلفة فكل ما يحتاجة اللاعب هو بدلة السباق و هي تشبه بدلة السباحة للنساء بالإضافة إلي الحذاء.

الجدير بالذكر أن البطل المصري أحمد الجندي توج بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، ونجح الجندي في التتويج بالميدالية فضية رغم تأخره في بداية السباق، إلا أنه تمكن من العودة ليعتلي منصة التتويج.

أرقام أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

٢٠١٧ : بطولة العالم تحت١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم تحت ١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم للجامعات

٢٠١٨ : بطولة العالم للشباب

٢٠١٨ : أولمبياد الشباب

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالقاهرة

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالمجر

٢٠١٩ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : بطولة العالم للكبار

٢٠٢١ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : فضية أولمبياد طوكيو