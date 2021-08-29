رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جامعتنا نموذج للجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ولفت الجوهرى، إلى أنه يتم الإشراف المشترك على الدراسات العليا ويشارك بالتدريس بالجامعة 100 أستاذ يابانى، فضلا عن التوسع فى البرامج التى تخدم الصناعة وتربط الخريجين بسوق العمل.
وأضاف الجوهرى، فى بيان، اليوم الأحد، أن الجامعة تم إنشائها بالشراكة الكاملة بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية، منوها بأن مجلس الأمناء يضم 20 عضوا من الشخصيات العامة نصفها من مصر والنصف الآخر من اليابان.
وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تعد نموذجا للجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحا أن التنافس بين الجامعات المصرية يؤدى إلى تحسين منظومة التعليم العالى فى مصر.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الشعب المصرى ذكى ودائما يبحث عن الأفضل، مشيرا إلى أن توسيع رقعة منظومة التعليم العالى وإتاحة خيارات متعددة أمام الطلبة والخريجين يعطى أفضلية للتعليم المصرى فى الترتيب العالمى.
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