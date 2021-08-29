صور.. السياحة تنفى تلوث شاطئ ستانلى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت الإدارة، فى بيان، اليوم الأحد، إنه تم التقاط صور صباحا تظهر لون البحر بشاطئ ستانلى باللون الأزرق المألوف، إلا أنه فى تمام الثانية عشر ظهرا تغير لون مياه البحر بشاطئ ستانلى من اللون الأزرق إلى لون يميل إلى الأخضر الداكن.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن تغيير لون البحر لا يتعلق بأى درجة من درجات التلوث لمياه البحر وإنما ظاهرة طبيعية ترجع إلى تغير حاد فى اتجاه الرياح إلى جانب تغير درجات الحرارة ونشاط الكائنات والهائمات النباتية والبحرية الموجودة فى قاع البحر.