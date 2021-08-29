بعد تطاولها على أحمد صالح..إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

/647768/بعد-تطاولها-على-أحمد-صالحإيقاف-برنامج-مي-حلمي-وإحالتها-للتحقيق

أعلنت قناة الحدث اليوم وقف برنامج الحكم التي تقدمه الإعلامية مي حلمي الشهيرة بمذيعة الراديو، وذلك بسبب تطاولها على كابتن أحمد صالح، لاعب فريق نادي الزمالك السابق خلال استضافته بالبرنامج.

دوت الخليج يرصد وقف برنامج مي حلمي

وجاء البيان التي أصدرته القناة على النحو الأتي: “بناءً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناه بحلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلاميه وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا

-أولا: إحالة الإعلاميه مي حلمي للتحقيق

- ثانيًا: إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق

- ثالثًا: علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الان.

الجدير بالذكر أنه تحدثت مي حلمي، خلال البرنامج مع أحمد صالح، بشكل وجده غير لائق، حيث وجهت له العديد من الأسئلة حول ما فعله شيكابالا أثناء الاحتفال بلقب الدوري، وسب جمهور الأهلي، مما أثار غضب أحمد صالح، ودفعه لعدم استكمال الحلقة والانسحاب على الهواء.

هجوم شرس على مي حلمي بسبب أحمد صالح

وتعرضت مي حلمي لهجوم شرس من قبل الجمهور والوسط الفني على رأسهم أيمن بهجت قمر الذي بدأ بالهجوم، فقال: “أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".

وانتقد المخرج عمرو عرفة أسلوب المذيعة مي حلمي، قائلا: “الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع و حد تاني شايف إنه اكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه .. مش ذنب الضيف المؤدب إنه يستحمل كِبرك و كويس انه مشي و ساب البرنامج و يا ريت الدرس يكون وصل .. اشك ".

وعلق عمرو محمود ياسين على تلك الواقعة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “أسلوبها مستفز جدا وبتتعامل مع ضيوفها کأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم، أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام.. أنا هطلب من الناس انها ترفض تحضر كضيوف للاستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها.. وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة".