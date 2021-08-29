/647767/روان-لاشين-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-التحذير-من-مخاطر-المياه-المعدنية-المغشوشة
تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب الاحاطة ،للمستشار حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور علي المصيلحي وزير التموين،بشأن التحذير من مخاطر المياه المعدنية المغشوشة، مؤكدة أن هذه المصانع ليست فقط تبيع مياه الصنبور على أنها مياه معدنية، بل تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة، وهذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن نتيجة تفاعل البلاستيك مع المياه منتجًا مواد مسرطنة، وخاصة إذا كان البلاستيك يتعرض لأشعة الشمس.
دوت الخليج يرصد تقدم روان لاشين بطلب احاطة بشأن غش المياه المعدنية
المياه المعدنية المغشوشة
ولفتت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، إلى قيام عدد من الأشخاص داخل "مصانع بير سلم"، بتعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لكبرى الشركات ويتم بيعها للمواطنين، مستهدفين من وراء ذلك تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.
المياه المعدنية
وتابعت النائبة روان لاشين، أن الكثير من المستهلكين يخدعون بشراء زجاجات المياه، لاسيما في فصل الصيف الذي يعد موسم بيع زجاجات المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين للشرب، إلا أنهم في الواقع لا يدركون أن كثير من هذه المياه مغشوشة، ويمكن أن تسبب لهم أضرارًا خطيرة على صحتهم، نتيجة احتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم الضار بالصحة.
وطالبت النائبة روان لاشين، الجهات المعنية في وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتجات المغشوشة للمستهلكين، وتوقيع أقصى الجزاءات الرادعة على القائمين علىيها، لما يرتكبونه من جرائم.
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