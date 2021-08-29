/647755/عمرو-محمود-ياسين-مهاجما-مي-حلمي-جايبة-الضيوف-تربيهم

تعرضت المذيعة مي حلمي لوصلة هجوم شنيعة من قبل الجمهور وعدد كبير من نجوم الوسط الفني بعدما تطاولت على أحد لاعبي الزمالك السابق الكابتن أحمد صالح أثناء استضافتها له مما جعله ينسحب عن الحلقة ويترك البرنامج.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو محمود ياسين على واقعة مي حلمي

وعلق عمرو محمود ياسين على تلك الواقعة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “أسلوبها مستفز جدا وبتتعامل مع ضيوفها کأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم، أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام.. أنا هطلب من الناس انها ترفض تحضر كضيوف للاستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها.. وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة".

الوسط الفني يشن هجوم حاد على مي حلمي

وانتقد المخرج عمرو عرفة أسلوب المذيعة مي حلمي، قائلا: “الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع و حد تاني شايف إنه اكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه .. مش ذنب الضيف المؤدب إنه يستحمل كِبرك و كويس انه مشي و ساب البرنامج و يا ريت الدرس يكون وصل .. اشك ".

أما عن أيمن بهجت قمر الذي بدأ بالهجوم، فقال: “أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".

الجدير بالذكر أن الكابتن أحمد صالح انسحب من البرنامج بعد أسلوب مي حلمي في طرح الأسئلة عليه، ورفض طريقتها في التعامل معه ليترك الحلقة قبل انتهائها.