/647753/أحمد-عبد-القادر-يودع-سموحة-برسالة-مؤثرة--صور

وجه أحمد عبد القادر، لاعب النادى الأهلى، رسالة شكر إلى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر، وكذلك الجهاز الفنى واللاعبين، عقب انتهاء إعارته للفريق السكندرى،

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب احمد عبد القادر عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”اولا اود ان اشكر نادي سموحه برئاسة المهندس فرج عامر علي الدعم والمسانده في الفتره الماضيه واشكر اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي ايضا علي دعمهم واتمني ان اكون حققت هدف النادي هذا الموسم بالتواجد في المربع الذهبي واخيرا كل التوفيق للموج الازرق فيما هو قادم”.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

أعلن نادي سموحة انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق بشكل نهائي إلى النادي الأهلي.

ونشر الصفحة الرسمية لفريق سموحة، على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة لحسام حسن، معلقا عليها "هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الاهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك .. شكرا حسام حسن".

وكان قد تعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له في الدوري، والاي كانت أمام الجونة، حيث انتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.