مصر تعرب عن خالص تعازيها للكونغوا الديمقراطية جراء الهجوم الإرهابي الوحشي الذي...

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة وذوي الضحايا الأبرياء جراء الهجوم الإرهابي الوحشي الذي أسفر عن وفاة 19 مدنياً بإقليم "بيني" بشرق البلاد. هذا، وتؤكد مصر على إدانتها لهذا الهجوم الإرهابي، وتعرب عن تضامنها ووقوفها إلي جانب حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية في هذا الحادث الأليم

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