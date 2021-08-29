مصر تعزى الكونغو الديمقراطية فى ضحايا هجوم إقليم بينى الإرهابى

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة وذوى الضحايا الأبرياء جراء الهجوم الإرهابى الذى أسفر عن وفاة 19 مدنيا بإقليم "بينى" شرق البلاد.





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