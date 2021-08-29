صور- «أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة العاشرة من لحوم الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن إجمالى لحوم الأضاحى التى تسلمتها المديرية من وزارة الأوقاف بلغ 38 طنا حتى الآن.

وأكد خشبة، أن مشروع لحوم الأضاحى يساهم فى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، قائلا: "نحن جميعًا فى خدمتهم.. وهذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه".

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بجهود الوزارة فى نشر الدين الوسطى ومحاربة أصحاب الأفكار الهدامة والمحافظة على بيوت الله وعمارتها.