جدة - نرمين السيد - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة خالد عبد العال، محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لإقامة مقر لحى دار السلام مساحتها 4.500 م2 خلف المحكمة الدستورية العليا بحق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، حيث يشغل الحى حاليًا دورين بحى مصر القديمة بما لا يمكنه من أداء عمله فى تقديم الخدمات للمواطنين.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تخصيص 21 مليون جنيه لإنشاء الحى الجديد الذى تجرى دراسة أن يتم تصميمه بشكل يجرى تنميطه على باقى الأحياء لتكون الأحياء كلها موحدة الشكل. وطالب محافظ نوابه بعمل دراسة لتطوير كافة الأحياء وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين به تتيح لهم أداء مهامهم فى جو صحى يتوافر به التأثيث الملائم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة القاهرة: تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر لحى دار السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.