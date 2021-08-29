2 سبتمبر..نانسي عجرم تنضم لمنافسة حفلات الساحل الشمال

/647752/2-سبتمبرنانسي-عجرم-تنضم-لمنافسة-حفلات-الساحل-الشمال

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلا جديدا داخل مصر، ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة الساحل الشمالي، وذلك في يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد موعد حفل نانسي عجرم بالساحل الشمالي

وتقدم نانسي عحرم خلال الحفل باقة متنوعة من ألبومها الجديد، وأغانيها القديمة، ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من المفجأت فضلا عن الحضور الجماهيري الساحق.

وأحيت نانسى عجرم مؤخرا، حفلاً غنائيًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في الحفل صديقها المطرب اللبناني عاصى الحلانى، وقدما خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهما التي أمتعت الجمهور الحاضر.

نانسي عجرم تطرح سلامات

وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «نانسى 10»، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.

أغنية عاتب ولوم

وحققت أغنية المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدبدة بعنوان «عاتب ولوم» نجاحًا ساحقًا بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلًا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".