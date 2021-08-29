/647750/إصابة-فني-تكييف-سقط-من-الدور-الأول-في--ميدان-التحرير

إصيب فني تكييف إثر سقوطه من الدور الأول بأحد العقارات بميدان التحرير القاهرة، اليوم الأحد، أثناء إصلاحه لجهاز تكييف، واختلال توازنه، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة عامل إثر سقوطه من الدور الأول في التحرير

وكانت البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم قصر النيل المقدم حسام العشماوي، بلاغًا من المواطنين، بسقوط عامل تكييف من الدور الأول بأحد العقارات في ميدان التحرير، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى البلاغ، وتبين إصابة عامل ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وفى سياق أخر أصيب شخص فى مشاجرة، اليوم الأحد، فى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تلقى المركز بلاغ من مستشفى شبين القناطر العام، بالواقعة وبالإنتقال الى مكان الحادث و المعينة تم معرفة الفاعل وتم ضبطه و تحويله الى النيابة العامه، لتولى التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور ، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة عنيفه ووجود مصاب بمنطقة حى العلامية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، واتضح من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المدعو «زين ع ح»، يبلغ من العمر 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 7 قضايا «سلاح ومخدرات ومشاجرة»، والمدعو«عبد النبى أ ا»المصاب، يبلغ من العمر 25 سنة، سائق، ومقيم بدائرة المركز، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله الى مستشفى ، لتلقى الأسعافات اللازم، ، وسبب المشاجرة هو وجود خلافات جيرة بين الطرفين.