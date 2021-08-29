/647744/صحف-إنجليزية-محمد-صلاح-يقترب-من-كسر-أرقام-أسطورة-ليفربول

أكدت صحيفية "ميرور" البريطانية صباح اليوم الاحد في تقرير، يتحدث عن الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ان صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي مع الريدز بعد تسجيله هدف الامس أمام تشيلسي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وذكرت الصحيفة في التقرير: أن صلاح وصل إلى 127 هدفًا مع ليفربول من أصل 206 مباراة، في جميع المسابقات.

محمد صلاح

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح نجح أمام تشيلسي في تحويل ركلة جزاء داخل الشباك للمرة الـ17 على التوالي.

وأوضحت أن صلاح بات على بعد ركلة جزاء واحدة لمعادلة إنجاز يان مولبي أكثر من أحرز ركلات جزاء متتالية بقميص ليفربول.

وذكرت أن مولبي أحرز 18 ركلة جزاء متتالية مع الريدز في مناسبتين، لكن الغريب أن مسيرته مع ليفربول التي امتدت 12 عامًا شهدت تسجيله 61 هدفًا منها 42 من ركلات جزاء.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.