أيمن محسب: مؤتمر بغداد فرصة حقيقية لعودة العراق إلى سابق عهده..ومشاركة السيسى تعكس دعم مصر للعراق

/647742/أيمن-محسب-مؤتمر-بغداد-فرصة-حقيقية-لعودة-العراق-إلى-سابق-عهدهومشاركة-السيسى-تعكس-دعم-مصر-للعراق

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة بغداد للتعاون والشراكة تؤكد الاهتمام المصري بدعم العراق واستقراره؛ يبلور رغبة مصر في أن يستعيد العراق دوره ومكانته الإقليمية، فالمؤتمر يمثل بارقة أمل في لم الشمل العربي والتوجه نحو الاستقرار في العلاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي ولا تخفى البصمات المصرية الرائدة عن هذه التوجهات.

زيارة السيسي للعراق

وأشار النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن الانتخابات العراقية القادمة مهمة للغاية وستمهد لسيادة واستقرار العراق، في حين أن مؤتمر أمس ساعد العراق بشكل أو آخر على استعادة الاستقرار والسيادة، وسيكون لها مردود إيجابى للغاية نحو دعم العراق لمزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

ولفت النائب أيمن محسب،عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر بغداد فرصة جادة نحو عودة العراق إلى وضعها الطبيعي في المنطقة العربية، حيث أنه يعد المؤتمر الأول الذي يعقد بهذا الحجم والمستوى منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي، وبالتالي العراق تهدف إلى أن يكون هذا التجمع فيه نوع من الدعم على كافة الأصعدة وخاصة علي الصعيد الاقتصادي والسياسي.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.