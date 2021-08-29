تطعيم العاملين بشركة مياه القاهرة بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن التنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة، وذلك لتسهيل مهامهم خلال تطعيم العاملين بالشركة مع تطبيق كافة التدابير للحد من من انتشار فيروس كورونا.





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