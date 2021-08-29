الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.

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