/647738/أمه-كانت-عايزة-تنقل-الجنين-إلى-الرحم-عندها-زوجة-في-دعوي-خلع-امام-محكمة-الأسرة-بمدينة-نصر
«عشان مش حامل في تؤام».. بهذة الكلمات رفعت زوجة « خديجة » 26 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «راضي»34 سنة،اعمال حر، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر
متجوزة بقالي 5 شهور
روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 5 شهور بس، جوزي وحيد أمه وبتغير عليه حتى مني ،بيسمع كلامها في كل كلمة،بعد جواز بشهر واحد، بدء يضربني ويبهدلني ويرميني على الأرض، ومبيأكلنيش وحرمني من كل حاجة».
مش حامل في تؤام
وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «حملت علطول بعد الجواز، ولما عرفوا رحوا كشفوا عليا،ولما عرفوا أني مش حامل في تؤام،فضلوا يضربوا فيا بالسب والقذف،لحد ما زهقت وسبتلهم البيت وروحت عند أهلي ،تاني يوم جوزي أعتذرلي وروحت معاه، ووالدته أقترحت عليا أني أنقل الجنين اللي في بطني لرحم بتاعها، أنا مبقتش فاهمة حاجة كنت خلاص هتجنن».
قضية زنا
وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «رجعت البيت لمرة الثلاثة،وأنا على أخري ومش طايقهم، وقالولي أحنا كنا بنهزر، سمعتهم بيتكلموا عليا وبيتفقوا يدخلوا راجل عليا ويرفعوا عليا قضية زنا، مصدقتش ونزلت اجري على بيت أهلي،ولجأت الي محكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوي خلع ضده».
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