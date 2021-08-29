اليوم..انطلاق تصوير فيلم «الباب الأخضر» لإياد نصار

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يستعد صناع عمل فيلم «الباب الأخضر» الذي يخوض بطولته الفنان إياد نصار لإنطلاق تصويره عصر اليوم الأحد، ترقبا لعرضه ضمن موسم الأفلام الشتوية.

دوت الخليج يرصد انطلاق تصوير الباب الأخضر

ويجسد الفنان إياد نصار خلال أحداث فيلم «الباب الأخضر» دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ويعد الفيلم تجربة سينمائية جديدة للمخرج رؤوف عبد العزيز، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية، مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائي.

أبطال فيلم الباب الأخضر

ووقع الإختيار على الفنانة الشابة سهر الصايغ لخوض البطولة النسائية لفيلم «الباب الأخضر» أمام إياد نصار، ويتولى المخرج رؤوف عبدالعزيز إخراج فيلم «الباب الأخضر» في تجربة سينمائية مختلفة من نوعها وذلك بعد العديد من المحاولات بينه وبين ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وانضم للبطولة الفيلم كلا من إياد نصار و محمود عبد الغني.

ويتناول الفيلم قضية انتشار فيروس جديد يعاني منه الجميع ويعجز أمامه الطب، لحين اكتشاف العلاج وهو ما يشبه الظروف التي نمر بها خلال الفترة الحالية، وهي من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وقصة الفيلم تدور حول أكثر من بطل، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية للشخصية المصرية.

إياد نصار يتألق في فيلم موسى

يقدم إياد نصار خلال تلك الفترة فيلم «موسى» أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في أول شهر أغسطس من هذا العام.

ويشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.