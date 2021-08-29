انت الان تتابع تفاصيل خبر صفقات الزمالك الجديدة 2021.. أبرزهم مهاجم بيراميدز ونجم الاهلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تسعى إدارة نادي الزمالك إلى أن تكون صفقات الزمالك الجديدة 2021 على مستوى فني ومميز وانضمام أسماء كبيرة، وجاء ذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة قيام الغريم التقليدي النادي الاهلي بضم نجوم مميزة من الصف الأول. وقامت اللجنة الثلاثية المكلفة من رئاسة النادي مع اللجنة الفنية بتحديد عددا من اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفي التقرير التالي “مصر فايف” أقوي صفقات الزمالك المتوقعة خلال الفترة القادمة.

صفقات الزمالك الجديدة 2021

١- جونيور أجايي لاعب النادي الاهلي:

قادمت إدارة نادي الزمالك بفتح محادثات مع وكيل أعمال اللاعب النيجيرى جونيور أجايي لاعب النادي الأحمر خاصة وبعدما تأكد غيابه عن صفوف الاهلي. وأصر اللاعب الحصول على مبلغ تعاقده كاملً، وعدم الانتقال من خلال النادي أو الدخول في آي صفقات تبادلية، الأمر الذي يشير إلى اقترابه من ارتداء القميص الأبيض، خاصة مع وجود نية قوية لتقديم عرض مادي مميز.

٢- إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

يعمل الزمالك علي ضم مهاجم نادي بيراميدز إبراهيم عادل، ردًا على عدم إتمام محاولات الاستفادة من خدمات اللاعب حسام حسن مهاجم نادي سموحة، والذي نجح النادي الأهلي من ضمه رغم اقترابه من الانضمام إلى الأبيض. ويتمتع اللاعب إبراهيم عادل بمقومات فنية ومهارة مميزة، بالإضافة إلى كونها صفقة جماهيرية كبيرة، بسبب وجود مفاوضات أيضاً بين الأهلي وبيراميدز حول ضم نفس اللاعب.

٣- اللاعب أحمد عاطف

يتوقع العديد من المتابعين أن يكون اللاعب أحمد عاطف أولى صفقات الزمالك الجديدة الصيفية، في ظل اهتمام اللاعب ورغبة في الانضمام إلى القلعة البيضاء. كما لا تجد إدارة الابيض منافسة على حسم هذه الصفقة، نظراً لكونه لاعب لفريق هابط إلى دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى عدم وجود المبالغة في المتطلبات المادية.

٤- سعد بقير التونسي

يهتم بطل الدوري الممتاز مفاوضاته لضم التونسي سعد بقير لاعب نادي أبها السعودي، ضمن صفقات الزمالك الصيفية 2021. ووفق وسائل إعلام تونسية فإن سعد بقير يفضل الانتقال إلى الزمالك عن عروض فرق أخري مقدمة للاعب في الدوري السعودي، وذلك بسبب عدم استقرار قوائم المحترفين في الفرق.

5- عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي المصري

رسمياً قد اتفق لاعب النادي المصري مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، على انضمام اللاعب للفريق الأبيض خلال صفقات الزمالك الجديدة الصيفية 2021، ليدعم خط هجوم نادي الزمالك في الموسم القادم، خاصة في ظل تطلعات النادي للفوز ببطولة الدوري المصري الموسم القادم، بجانب المنافسة على دوري أبطال إفريقيا ومختلف البطولات الرياضية الاخري.

6- كريم العراقي جناح النادي المصري

يقترب أيضاً بشدة الجناج الأيمن لنادي المصري البورسعيدي، من الانتقال الى النادي الأبيض خلال الميركاتو الصيفي 2021 لتدعيم الجبهة اليمني للفريق، إلي بجانب حازم إمام، واللاعب حمزة المثلوثي الذي من المتوقع أن يرحل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.