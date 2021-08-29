ترقية 3 آلاف موظف واختيار 149 مديرا للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أن المحافظة كان لها السبق فى تنفيذ قرار ترقيات الموظفين، بعد أقل من 15 يوم من اعتماد رئيس مجلس الوزراء له، حيث تمت اجراءات ترقية 3.096 موظفا للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة، عانت خلال الفترة الماضية من نقص أعداد المهندسين بسبب الإجازات أو النقل لجهات خارجية أو الخروج على المعاش ما سبب مشكلة كبرى، خاصة مع عدم وجود تعيينات فى الدولة، لذا تم الحصول على موافقة وزير المالية على الاستعانة بـ100 مهندس تخصص مدنى وعمارة وتخطيط عمرانى لسد العجز. وأضاف محافظ القاهرة أنه تقدم لشغل هذه الوظائف حتى الآن 1.136 مهندسا وسيتم فحص ملفاتهم واجراء الاختبارات لهم، كما سيتم تدريبهم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد. وأشار محافظ القاهرة إلى الانتهاء من إجراءات اختيار 149 قيادة من المتقدمين لوظيفة مديرى عموم إدارات تعليمية ضمن وظائف القيادة العليا السابق الإعلان عنها بالصحف والموقع الرسمى للمحافظة وجارى استكمال باقى الاجراءات.

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